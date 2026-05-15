阪神の岡城快生外野手（22）が15日、広島戦の試合前練習で1軍に合流した。このまま出場選手登録されることが濃厚だ。1年目の岡城は開幕1軍入りを果たし、4月19日に登録抹消。同月29日に再昇格を果たし、同日のヤクルト戦（神宮）ではプロ初安打も記録した。今月5日に再調整となったが、最短の10日間で1軍に戻ってきた。