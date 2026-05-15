俳優の内山理名（44）が、寝不足だという疲れ顔を公開した。【映像】子どもと散歩する内山理名2021年11月に俳優の吉田栄作（57）と結婚し、2025年9月に第1子出産を報告した内山。Instagramでは舞台中の吉田に作った愛妻弁当や、子どもと散歩する様子など、仲むつまじい家族との日常を発信している。「疲れ顔ですみません」寝不足の様子2026年5月14日はストーリーズを更新し、テレビ朝日系のバラエティー番組『夫が寝たあとに