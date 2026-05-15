15日のボートレース尼崎「「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯」初日5、6Rで同じアクシデントが立て続けに起こった。まず5R。ピットアウト直前に1号艇・大山千広（30＝福岡）の56号機が始動せず、モーター不具合で欠場。5艇立てとなった一戦で大町利克（50＝大阪）が枠なり3コースから出遅れて返還欠場。発売額2475万3100円の約91.8％に当たる2272万6700円が返還された（ともに選手責任外）。また6Rでは1号艇・