1992年に26歳で亡くなった歌手・尾崎豊さんの妻・繁美さん（58）が、新婚旅行中の豊さんの姿を公開した。【映像】尾崎繁美さん、尾崎豊さんとの夫婦ショット公開豊さんとは18歳で出会い、20歳の時に結婚した繁美さん。21歳で現在歌手として活動している息子・裕哉を出産した。Instagramでは親子ショットなど、豊さんの写真を公開している。新婚旅行中の豊さんの姿を公開2026年5月13日は「5月12日は豊と私の38年目の結婚記念