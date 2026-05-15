アメリカのトランプ政権と対立するキューバをCIA=中央情報局のラトクリフ長官が訪問したと複数のアメリカメディアが報じました。ニュースサイト「アクシオス」などによりますと、CIAのラトクリフ長官は14日、キューバを訪問し、情報機関の幹部やラウル・カストロ前国家評議会議長の孫・ロドリゲス氏と会談したということです。ラトクリフ長官の訪問は、「キューバが根本的な変革を行った場合にのみアメリカは経済や安全保障の問題