日本サッカー協会(JFA)は15日、2026年FIFAワールドカップに出場する日本代表メンバーを発表します。8大会連続での出場となる今大会。JFAの公式YouTubeチャンネルで行われたメンバー発表の生配信には、開始10分前の段階ですでに2万人を超える視聴者が待機していました。配信チャット欄でも代表入りを期待する選手の名前が多く挙がるなど、発表前から大きな盛り上がりを見せた今回の生配信。ワールドカップ開幕を目前に控え、サポー