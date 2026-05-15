人気漫画「じゃりン子チエ」を浪曲化したことでも知られる浪曲師・真山隼人（31）が“解説”を務める「歌舞伎鑑賞教室」が15日、京都南座で開幕した。多種多様な解説者が登場することで人気の同公演。今回は真山が浪曲に乗せて歌舞伎の歴史を紹介した後、上方歌舞伎の片岡千次郎（45）、上村吉太朗（25）の華やかな舞踊「正札附根元草摺（しょうふだつきこんげんくさずり）」を上演した。曽我五郎にふんする片岡が化粧を実演