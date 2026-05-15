「名探偵コナン」若狭留美役などで知られる声優の平野文が15日、自身のXを更新。4月18日に亡くなった、同作品で毛利蘭を演じる声優の山崎和佳奈さんを悼んだ。平野は「蘭ねーちゃんが、バイバイも言わずに消えちゃった・・」と書き出し「山崎和佳奈さんよぉ。昨年8月の舞台では、長屋の女房という、蘭ねーちゃんとは全く違うお役をたっぷりと魅せてくださったというのに。もう思い出話しかできないなんて。泣かせないでよ・・・」