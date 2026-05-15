アニメ「名探偵コナン」の工藤新一／怪盗キッド役などで知られる声優山口勝平が15日、X（旧ツイッター）を更新。4月18日に亡くなった、同作品で毛利蘭を演じる声優の山崎和佳奈さんをしのんだ。山口は「訃報を聞いた時嘘、でしょ？って言葉しか出てこなかった。自分の中にポッカリ穴が空いたみたいで、心拍音だけ頭の中に鳴り響いてて。和佳奈ちゃんの訃報があまりにショック過ぎます。。。」と心境を吐露した。続けて「未だ、頭