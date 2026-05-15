県は14日、十日町保健所管内で「ツツガムシ病」の届け出があったと発表しました。県内での感染は今年初めてで、80代女性の感染が確認されました。全国では43件にのぼります。去年1年間で、県内では6件確認されており、国内では295件確認されています。【ツツガムシ病とは】・マダニの一種であるツツガムシに刺されることで感染する疾患。・5～14日の潜伏期間があり、全身の倦怠感、食欲不振、頭痛、悪寒、発熱などの症状があ