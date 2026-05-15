ヤマモリは、菊池風磨さんを起用した「GABA100睡活ビネガー」の新TVCM「風磨さんと睡活くん」篇（15秒）を新たに放映する。昨年の第1弾CM「睡眠王」編も大きな話題を呼んだが、第2弾となる今回は商品パッケージを模した新キャラクター「睡活くん」と「睡活ちゃん」が登場。菊池さんと「睡活くん」のコミカルな掛け合いを通じて、商品特徴である「砂糖不使用」「GABA100?配合」を楽しく、分かりやすく訴求する。5月8日から公