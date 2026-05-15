サッポロビールは4月29日〜5月3日、名古屋サカエヒロバスで「THE PERFECT黒ラベル WAGON―LIVE DRAFT―」を開催した。4月中旬の東京を皮切りに、全国13会場を巡回しているイベントで、名古屋は3か所目。5日間でのべ約2500人が入場し、黒ラベルの世界観を味わった。「THE PERFECT黒ラベル WAGON―LIVE DRAFT―」は、3つの「C」（Creamy・Clear・Cold）を追求し、提供品質にこだわり抜いた「ザ・パーフェクト黒ラベル」の美味し