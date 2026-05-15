米津玄師が、新曲「烏」（からす）を6月15日に配信リリース。また、本日5月15日にリリックビジュアルおよび新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：【画像あり】米津玄師、新たなアーティスト写真） 本楽曲は、『2026 NHKサッカーテーマ』として米津が書き下ろしたもの。楽曲のリリース日は、サッカー日本代表が『FIFAワールドカップ2026』の初戦となるオランダ戦