◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（１５日・甲子園）阪神のドラフト３位・岡城快生外野手（筑波大）が、１軍に合流した。１軍は９試合の出場で打率２割３分５厘、０本塁打、１打点。５月５日に出場選手登録を抹消された。２軍では１３試合で打率２割３分９厘、０本塁打、５打点。結果でアピールする。