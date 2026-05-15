JR東日本クロスステーションリテールカンパニーが運営する「NewDays｣「NewDays KIOSK」は、オリジナル商品ブランド「ニュータス」の主力商品のひとつ、おにぎりの新商品を19日に発売する。【写真】4種類の味が楽しめる！駅弁イメージの「えび千両ちらし風おにぎり」「具すごッ！」をテーマに、見た目のインパクトとボリュームが際立つ「スゴおに」からは寿司を2品、さらに、新潟の人気駅弁「えび千両ちらし」をイメージした