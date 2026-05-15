JRFU（日本ラグビーフットボール協会）は、6月末からジョージアで開催されるU20世代の世界ナンバーワン決定戦、「ワールドラグビージュニアワールドチャンピオンシップ」に向けての強化の一環として、5月16日（土）から実施するU20日本代表のニュージーランド遠征に参加するU20日本代表メンバー28人（追加召集1人を含む）を発表しました。 今回の遠征は、5月16日