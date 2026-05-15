巨人の平山功太内野手が１５日、ＤｅＮＡ戦が行われる東京ドームの試合前練習に姿を現した。早出のティー打撃をスタートした。１３日の広島戦（福井）はベンチ入りメンバーから外れた。球団は「コンディションを考慮してベンチ外」と発表していたが、大事には至らなかったもようだ。支配下昇格を勝ち取った今季は出場２０試合で打率２割６分７厘、１本塁打、８打点の活躍を見せている。