いわゆる「ゾンビたばこ」を使用した罪に問われている元・広島カープの羽月隆太郎被告の初公判が広島地裁で開かれました。羽月被告は「周囲に吸っているカープ選手もいた」と述べました。起訴状によりますと、元・広島東洋カープの羽月隆太郎被告は去年12月、自宅で指定薬物の「エトミデート」を使用したとされています。スーツ姿で裁判所に入った羽月被告。初公判で起訴内容を認めました。被告人質問では、「周囲に吸っているカー