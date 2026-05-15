今年3月、川崎市の路上で盗んだオートバイで女性からバッグを奪おうとしたとして、46歳の男が逮捕されました。帰宅途中の女性。突然、後ろから来たオートバイにバッグをつかまれます。女性は引きずられますが、バックを離さなかったためオートバイはそのまま現場から逃走しました。この事件で、住所不定・無職の山内政孝容疑者（46）が逮捕されました。山内容疑者は今年3月の午後4時すぎ、オートバイに乗り51歳の女性に後ろから近