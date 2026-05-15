京都三大祭の一つ、葵祭（あおいまつり）の王朝行列「路頭の儀」が１５日、京都市内で行われた。十二単（ひとえ）姿のヒロイン・斎王代（さいおうだい）をはじめ、平安装束に身を包んだ約５００人の行列が、新緑映える都大路を雅（みやび）やかに進んだ。下鴨神社（左京区）と上賀茂神社（北区）の例祭で、国家の安泰を祈願する。祭りのシンボル、フタバアオイの葉を胸や冠に飾った一行は午前１０時半頃、京都御所（上京区）を