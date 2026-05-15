「ゾンビタバコ」と呼ばれる指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の罪に問われた元広島カープ・羽月隆太郎被告（２６）の初公判が１５日、広島地裁（井上寛基裁判官）で開かれた。羽月被告は起訴内容を認め、拘禁刑１年、執行猶予３年の判決が言い渡された。黒髪にマスク、深緑のネクタイ姿の同被告は、球団内の他選手も使用していたことをほのめかす証言も行ったという。公判終了後、弁護士らと法廷を