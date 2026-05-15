「名探偵コナン」鈴木園子役等で知られる声優の松井菜桜子が15日、Xを更新。同日、4月18日に亡くなったことが発表された、同作で毛利蘭を演じる声優の山崎和佳奈さんをしのんだ。松井は「『蘭…あたしは一生友達だからね』皆んな、大丈夫だよ。深呼吸してね。蘭と園子の二人はいつでもいつまでも大親友でした」と記し、毛利蘭と鈴木園子のオブジェの写真をアップした。続けて「そしてもちろん、これからもずーっと。ありがとう和佳