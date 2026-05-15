保育園や幼稚園と違って小学校は14時や15時など早い時間に終わるため、保護者が働いている場合は学童保育など家庭以外で放課後を過ごせる場所を探す人が多いのではないでしょうか？ しかし、学童保育は受け入れられる子どもの人数が決まっているため、抽選や親の就労状況により入ることができない場合があります。 本記事では、学童保育に落ちてしまった場合はほかにどんな方法があるのか、小学1年生を1人で家に留守