2026年4月に、自転車の交通違反に対する「青切符」制度が施行されました。これにより、一定の交通違反をした場合は反則金を納めることになりました。 例えば、前を歩く人にどいてもらうことを目的に自転車のベルを鳴らす行為を見たことがある人も多いと思いますが、これも違反となることをご存じでしょうか。 本記事では、自転車の青切符制度と、日常でよく見かける「歩行者を避けるためのベル（警音器）の使用」に