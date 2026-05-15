結婚式に招待されるのはうれしい一方で、ご祝儀や服装、美容院代、交通費などの出費に悩む人は少なくありません。特に女性の場合、ドレスやバッグ、靴、ヘアセットなどの準備費用がかかり、ご祝儀3万円を含めると合計5万円を超えるケースもあります。 「交通費もかかるなら、ご祝儀を少し減らしてもいいのでは」と考える一方で、相手との関係性への影響を考えて悩んでいる人もいるのではないでしょうか。 本記