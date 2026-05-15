亡くなった家族の遺品整理をしていると、タンスや仏壇の引き出しから思いがけず現金が出てくる場合があります。「相続財産になるのだろうか」「申告しなくてもバレないのではないか」－頭をよぎる思いに、不安を感じる人も多いのではないでしょうか。 本記事では、タンス預金が相続財産に含まれる理由から、税務署が発見する仕組み、相続確定後に現金が見つかった場合の対応まで解説します。 タンス預金は相