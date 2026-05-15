米AMDは5月15日（現地時間）、同社グラフィックス向けの最新ドライバとして「AMD Radeon Software Adrenalin 26.5.2」をリリースした。新作ゲームへの対応が行われている。「AMD Radeon Software Adrenalin 26.5.2」公開。話題作『Forza Horizon 6』正式サポート5月6日に公開された「26.5.1」に続き、新作ゲームへの対応を追加するアップデート。『Forza Horizon 6』『007 ファーストライト』を正式にサポートしている点が特徴で、