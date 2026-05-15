大リーグ、ジャイアンツの?韓国のイチロー?ことイ・ジョンフ外野手（李政厚＝２７）の衝撃的な「同点２ラン」に韓国メディアが興奮を隠せなかった。１４日（日本時間１５日）、ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで行われたドジャース―ジャイアンツ戦に「１番・右翼」で出場したイ・ジョンフは、２点を追う５回一死一塁で左翼線に安打を放った。左翼テオスカー・ヘルナンデスがクッションボールの処理をミスし打球は外野を