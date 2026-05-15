【モデルプレス＝2026/05/15】アニメ「名探偵コナン」で毛利蘭役を務める声優の山崎和佳奈さんが4月18日に亡くなっていたことがわかった。5月15日、所属事務所・青二プロダクションの公式サイトで発表され、TV・劇場版「名探偵コナン」製作スタッフや青山剛昌氏が追悼コメントを発表した。【写真】「名探偵コナン」毛利蘭役の声優、2025年4月頃の姿◆TV・劇場版「名探偵コナン」製作スタッフ＆青山剛昌、追悼コメントTV・劇場版「