5月も後半になり、今年もだんだんと雨の季節が近づいてきました。去年は異例の早い梅雨入りとなり、5月中には広い範囲で長雨の季節となりました。今年も5月下旬に本州付近で雨の降る日が多くなりそうです。去年は平年より大幅に早い梅雨入り広い範囲で5月中に梅雨入り5月も後半になり、今年もだんだんと雨の季節が近づいてきました。去年(2025年)の梅雨入りは、9月に多くの地方で見直され、平年に比べて大幅に早くなりました。5