１５日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２２９．０１ポイント（０．８７％）安の２６１６０．０３ポイントと３日ぶりに反落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９８．６６ポイント（１．１１％）安の８７５９．９７ポイントと６日続落した。売買代金は１５１１億４９００万香港ドルに縮小している（１４日前場は１８１２億３１５０万香港ドル）。好材料の出尽くし