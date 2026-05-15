テレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1:00）が15日放送され、黒柳徹子が三味線にあわせて歌う一幕があった。【動画・写真】す、すごい…！水中ヨガを行いプールにプカプカと浮かぶ黒柳徹子この日のゲストは三味線奏者の上妻宏光。上妻が、18歳の息子とニューヨークで演奏した話から、黒柳は「ちょっと弾いていただいていいですか？何か…」とおねだり。上妻は笑いながら「そしたらアメリカでも弾いたこういう…」と、ミュー