武漢大学は同校の学生以外の一般市民がキャンパスを見学する際に必要だった事前予約を廃止したことを明らかにした。今後、一般市民は事前予約なしで、本人の身分証明書を提示するだけで、平日や祝祭日を問わず、珞珈門と弘毅門から徒歩でキャンパス内に入場することができる。これにより、2023年7月から導入されていた一般市民を対象とする事前予約制は完全に撤廃された。湖北日報が伝えた。この約3年で、武漢大学の一般市民を対象