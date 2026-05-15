山東省日照市五蓮県潮河鎮劉家坪村で茶工場の作業員がバラの花びらの天日干し作業を行っていた。広げられたバラの花びらはまるでピンク色の雲のようにあたり一面を覆っている。青いスカーフを頭に巻き、作業服を着た作業員らは長い柄の熊手を手に、「バラの海」の中をゆっくりと移動し、花びらがしっかり乾燥するようにひっくり返す作業を続けていた。一帯にはバラの芳香が漂い、収穫の喜びが感じられた。同村では「企業＋農家」モ