ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！頭の中で文字を動かして、正しい言葉を見つけるパズルです。1分以内にひらめくことができれば、あなたの脳の柔軟性はバッチリ！ 集中力を研ぎ澄ませて、隠れた単語を探し出しましょう。問題：「み い ん く り の」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。み い ん く り のヒント：最後の文字は「ん」答えを見る↓↓↓↓↓正解：のりくみいん正解は「の