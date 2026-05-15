中国では最近になり、あるネットユーザーから、西安外国語大学の学内向けの意見募集で、「喫煙場所にベンチを設置してもらえないだろうか。立ったまま吸うのでは疲れる」との意見と、大学側からの回答を紹介する投稿がありました。大学側はまず、「喫煙場所はくつろぐためのスペースではない。ましてあなたがたばこを快適に楽しむ場所でもない」と主張し、設置の唯一の目的は、直ちにたばこをやめることのできない学生に、人混みか