言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、休日の朝のゆったりとした習慣、地域で愛されるコク深い味わいの料理、そして壮大な自然に囲まれた九州の名湯という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。お□□きみ□□でんあ□□んせんヒント：休日などでゆっく