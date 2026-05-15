補助金最大94万円適用の「快適電動コンパクトSUV」ステランティスジャパンは2026年5月14日、フランス「シトロエン」ブランドの新型モデル「e-C3」を発表しました。同日より発売しています。シトロエンC3は2002年に発売したコンパクトカーです。初代はシトロエンのアイコニックなモデル「2CV」風の独創的なデザインをオマージュ。2代目はルーフ中央付近までをフロントガラスとした「ゼニスウィンドウ」を採用し、高い開放感