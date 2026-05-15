Image: Apple MacやiPadをお得に購入できるApple（アップル）の学生・教職員向けストア。その製品ラインナップに、Apple Watchが密かに加わりました。というかWatchは今まで対象じゃなかったんですね。学習支援ツールじゃないって認識だったんでしょうか。でも、実際は学内のさまざまな決済サービスに使われたり、スポーツのログ収集したり、学習スケジュールの管理をしたりと、学生生活に