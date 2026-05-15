24年選抜で甲子園初優勝した健大高崎（群馬）に頼もしい「新戦力」が加わった。今春に入部した女子マネジャーは同部史上最多の8人の新入部員で、これで3年生5人、2年生2人と合わせて総勢15人の大所帯になった。青柳博文監督は「こんなに来てもらえるとは思っていなかったです」と驚きを隠さなかった。同部のマネジャーは「社会人のイロハ」を学べる場所として知られている。現在は高校野球界の名将として知られる青柳監督は東