J1京都は15日、チョウ貴裁監督（57）と双方合意の上、今季限りで契約を解除すると発表した。J2時代の21年に就任すると、わずか1年で12年ぶりのJ1昇格。『エレベータークラブ』と揶揄されたチームをJ1に定着させ、昨年はクラブ最高順位のリーグ3位に導いた。クラブ初のアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）出場権を置き土産とすると同時に、取材に応じたこの日、残り4試合で5年半の全てをぶつける覚悟を示した。以下、