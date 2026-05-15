兵庫・豊岡市で13日から14日にかけて、クマが民家の横の倉庫に入り込む事案が発生しました。 兵庫県豊岡市で13日から14日にかけて、クマが民家横の倉庫に入り込んだ可能性があり、市は「クマの倉庫立てこもり事案」が発生したとして住民に注意を呼びかけています。 その後、午後6時10分に市の鳥獣害対策員が現場調査を実施しましたが、気配はあるものの姿を確認できず、夕暮れで危険なため調査を打ち切ったということです。 夜