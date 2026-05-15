北朝鮮による拉致被害者家族会の横田拓也代表らと国連の人権高等弁務官が面会し、「日本側と連帯をしていく」と強調しました。拉致被害者家族会の代表で横田めぐみさんの弟の横田拓也さん（57）と横田哲也さん（57）、田口八重子さんの長男・飯塚耕一郎さん（49）などが、国連のヴォルカー・ターク人権高等弁務官と面会しました。横田拓也代表「私たちの運動方針が全拉致被害者の一括帰国であるということ、誰1人取り残さないんだ