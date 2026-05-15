◇ナ・リーグドジャース−ジャイアンツ（2026年5月14日ロサンゼルス）ドジャースのダルトン・ラッシング捕手（25）が14日（日本時間15日）、本拠でのジャイアンツ戦に「7番・捕手」で4試合ぶりにスタメン出場。球審への思いやりに、ネットも沸騰した。優しさあふれる姿を見せたのは5―2と勝ち越しに成功した直後の7回だ。2死からジャイアンツ・ギルバートの放ったファウルチップが、マービン・ハドソン球審のマスクを直