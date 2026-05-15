お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ちが15日、自身のXを更新。家でのトラブルを報告した。【映像】これはひどい…ネルソンズ青山が家のトラブル報告「ありえないだろ」青山は、天井から水が雨のようにしたたり落ちる映像とともに「家族で暮らすための新居に引っ越しました。ありえないだろ」と投稿。ファンからは「保険で対応できるのか」「これは大変ですね」などといった声が寄せられている。青山は2月25日放送のTB