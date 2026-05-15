元乃木坂４６の生田絵梨花が１５日、ＮＨＫ「あさイチ」に出演。生まれたドイツの病院の名を明かし、出演中の朝ドラと「すごいご縁」を明かした。生田は朝ドラに出ることが憧れだったといい、「オーディション受けては落ちてを繰り返していた」と告白。今作「風、薫る」で念願の朝ドラ出演を果たした。ヒロインと一緒に看護婦見習養成所で看護婦を目指す玉田多江を演じている。この出演が決まり、母親に報告したところ「私は