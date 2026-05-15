TVアニメ『名探偵コナン』のヒロイン・毛利蘭役などで知られる、声優の山崎和佳奈さんが亡くなっていたことがわかりました。61歳でした。【映像】生前の山崎和佳奈さん5月15日、所属事務所は公式サイトで「かねてより病気療養中でしたが薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます。なお、通夜及び告別式は、ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行わせていただ