俳優の山下智久（41）が15日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。2005年の大ヒットドラマ「野ブタ。をプロデュース」で自身が演じた役のキャラクターについて語った。山下は「野ブタ。をプロデュース」撮影現場の雰囲気を問われ、「凄く和気あいあいとして楽しい現場でしたね。学園モノっていうのもあって、同世代の俳優さん、女優さんがいっぱいいらっしゃったので」と回顧。「本当に友達み