【北京＝向井ゆう子】中国を訪問している米国のトランプ大統領は１５日、北京の中南海で、中国の習近平（シージンピン）国家主席とお茶を飲みながら会談した。米中首脳の会談は、両国の閣僚を交えて行われた１４日に続き、２回目となる。習氏がトランプ氏を出迎え、両首脳は会話を交わしながらピンクや黄色のバラが咲き乱れる庭園を散策した。中国側当局者が「トランプ氏と習氏は２人きりで話し合いたい」と説明し、記者団を遠