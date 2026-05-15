演歌歌手の香西かおり（６２）が１５日、初期乳がんの診断を受け、手術していたことを所属事務所の公式サイトが発表した。香西は「いつも応援して頂いてる皆様へ」と記し、「実は、この春３月に乳がんが見つかり、早期のうちにという事で摘出手術を受けました。昨今の医療の素晴らしさもあり、２週間ほどで無事退院することが出来ました。現在は１日も早い回復を目指していますので、これからも変わらず、応援よろしくお願いし